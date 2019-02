„Am trăit s-o văd şi pe-asta! Laura Codruta Kovesi se plânge ca e abuzată de «statul de drept»! Când? Exact când îşi făcea campanie sa devină procuror şef european... Pe bune? Sa le spună asta celor care au fost acuzaţi fix in campanie electorală! Pai sa aibă încredere in Justiţie, zic! Ca parca aşa era şlagărul «penalilor»... Şi, ca să lucram cu materialul clientului, «nişte penaaaaali, vor sa conducă ţara!» Bine, in speţa de fata, chiar Europa! Sau «in politica nu exista prezumţia de nevinovăţie (ea fiind susţinută politic de grupul PPE), iar persoanele asupra cărora planează suspiciuni rezonabile... citeste mai mult

acum 42 min. in Politica, Vizualizari: 14 , Sursa: Adevarul in