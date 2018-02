Ministrul Muncii , Lia Olguta Vasilescu, a reluat luni, in cadrul unei reuniuni cu usle inchise pentru presa, posibilitatea renuntarii la Pilonul II de pensii, declarand ca decizia luata in 2008, cand s-a infiintat Pilonul II n-a fost o decizie buna. "​In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri sa opteze pentru Pilonul I sau II. Eu va spun punctul meu de vedere: nu este foarte bine ce s-a intamplat! Eu am optat doar pentru pilonul I de pensii si cred ca e cel mai bun lucru. Intotdeauna... citeste mai mult