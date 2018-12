Fostul ministru al Muncii Olguța Vasilescu a vorbit, luni, despre legea pensiilor. Fostul ministru spune că este posibil ca Opoziţia sau preşedintele Klaus Iohannis să atace legea la CCR, pentru că se gândesc că vor urma la guvernare şi nu vor aplicarea acesteia.

„Această lege a reuşit, prin formula de calcul pe care am găsit-o şi pe care ştiţi foarte bine că am simulat-o un an de zile, să rezolve foarte multe dintre inechităţile legii. Sigur că dumnealor (liderii sindicali -n.r.) au venit cu mai multe amendamente, unele dintre ele le luasem şi noi în calcul, adică ne gândisem la ele încă din momentul în care s-a elaborat legea, numai că pentru aceste amendamente mai era nevoie... citeste mai mult