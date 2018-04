"Cred că acest comunicat a fost scris înainte de întâlnire, pentru că la discuţie preşedintele a părut să fie de acord cu noi. Înţeleg următorul lucru (din comunicatul de presă al Administraţiei Prezidenţiale - n.r.), că nu mai trebuie să avem majorări salariale şi de pensii pentru că asta înseamnă că nu mai avem deficit. Am făcut majorări la pensii şi salarii şi am reuşit să rămânem sub ţinta de deficit, 2,9% a fost anul trecut. Nu s-ar putea discuta despre o creştere a inflaţiei din cauza unei proaste gestionări. Dacă dl Iohannis doreşte să rezolve problemele ţării, ar trebui să aibă o... citeste mai mult

azi, 22:04 in Social, Vizualizari: 60 , Sursa: Mediafax in