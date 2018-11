Ministerul Muncii va fi în şomaj tehnic în următorii doi ani, pentru că am aplicat toate măsurile din programul de guvernare, şi, de asemenea, am început o procedură de reorganizare a acestuia şi dispar jumătate din funcţiile de conducere judeţene, a declarat, duminică seara, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu.

Aceasta a admis că este foarte posibil ca în viitor să se facă disponibilizări la nivelul aparatului bugetar, întrucât sunt "foarte multe scheme de personal umflate".

"Este foarte posibil (să se facă reduceri de personal - n. r.) şi e normal să fie aşa pentru că sunt foarte multe scheme de personal umflate. Şi am spus-o şi când eram primar... citeste mai mult