Olga Verbitchi, tanara artista care a cucerit Romania cu vocea sa grava si timbrul vocal puternic a castigat premiul cel mare pentru “Vocea Internationala” cu interpretarea piesei “Sweet People” (Alyosha), la categoria sa de varsta, in cadrul Sanremo Music Awards, unul dintre cele mai populare festivaluri de muzica din Europa.

“Mi-a placut foarte mult in Sanremo. Pe langa faptul ca in prima zi de concurs am ajuns finalista, ceea ce era deja super pentru mine, am avut ocazia sa vizitez locuri de vis pe care le priveam din fata ecranului pana acum. Cand am aflat ca sunt castigatoare, a fost un soc, pentru ca este primul festival la care am participat dupa X... citeste mai mult

ieri, 20:12 in Cultura-Media, Vizualizari: 35 , Sursa: Amosnews in