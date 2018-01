Mijlocaşul Aitor Monroy, aflat în probe la Dinamo, a declarat, miercuri, la vizita medicală, că este pregătit din punct de vedere fizic şi că poate reuşi lucruri măreţe la Şoseaua Ştefan cel Mare, la care a ales să meargă datorită istoriei clubului şi a antrenorului Vasile Miriuţă.

"Eu am făcut deja pregătire cu o echipă din Spania. Sunt pregătit să joc la Dinamo. Am venit pentru că este un club mare, dar şi pentru că Vasile Miriuţă este antrenor aici, îl cunosc foarte bine. Am o relaţie foarte bună cu dânsul şi cred că pot să fac o figură frumoasă... citeste mai mult