Olariu: Nu vin sa fac langosi pe aeroport

Gabriel Olariu ar vrea să realizeze pe aeroportul din Caransebeș și o activitate de dezmembrare de avioane, pe lângă cea educativă pe care o intenționează cu liceul tehnologic care să pregătească tehnicieni de aviație și personal tehnic aeronautic.

„Suntem business, suntem oameni de afaceri și trebuie să producem bani, dar nu profitul este scopul nostru principal. Acțiunea a început de două luni, nu am o baghetă miraculoasă și nici sute de milioane de euro care să stea disponibile și în două luni să se întâmple minuni. Investiția pe Caransebeș în acest domeniu poate să fie de la zero până la plus infinit, investiția în aviație este o... citeste mai mult

acum 43 min. in Locale, Vizualizari: 30 , Sursa: Caras Online in