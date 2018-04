Online Knowledge (OK) Institute, una dintre cele mai importante platforme de learning din zona de marketing online, împlinește un an de existență și estimează afaceri de 240.000 de lei în 2018.

OK Institute a încheiat anul 2017 cu 100 de cursanți și cu o cifră de afaceri de 120.000 de lei, pe fondul rolului tot mai important pe care marketingul online îl joacă astăzi în economia unei afaceri. Profilul cursanților a fost alcătuit din antreprenori, profesioniști din zona de marketing online și specialiști din e-commerce.

Cursurile dezvoltate de către OK Institute au fost gândite să răspundă nevoilor specifice categoriilor interesate, precum necesitatea de soluții programatice pentru... citeste mai mult

