Pana la 400 de imigranti care incercau sa ajunga in Europa au murit dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a scufundat in largul coastelor Libiei, duminica, au declarat marti supravietuitori adusi in Italia, relateaza portalul TheLocal.it. Tweet 0...

Protv, 15 Aprilie 2015