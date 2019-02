Oh, Ramona! - 2D

Perioada: 19 - 21 februarie

Ora: 17,00

• Regia: Cristina Jacob

• Cu: Bogdan Iancu, Aggy K. Adams

• Gen film: Comedie, Romantic, Dragoste

• Durata : 109 minute

• Premiera in Romania: 15.02.2019

Oh, Ramona! urmareste transformarea lui Andrei dintr-un adolescent intr-un adult care-si traieste candid si autoironic prima poveste de dragoste, inocenta si neimpartatita, in alternanta cu a doua poveste, intensa si nebuneasca, incapabil sa faca o alegere.

