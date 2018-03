Decizie fără precedent pentru România. Oficialii europeni vin în ţara noastră să verifice modul cum administram fondurile europene acordate. Comisia de control bugetar a parlamentului European va sosi in Romania in luna septembrie.

Europarlamentarul Cătălin Ivan, vicepreședinte în această Comisie, a explicat că este un control care se face în toate țările europene, iar cei de la PPE au solicitat o verificare a României.

„La fiecare început de an această Comisia alege trei-patru țări pe care le va vizita în cursul acelui.... citeste mai mult