Oficialii delegați și programul din fotbalul județean

O nouă serie de meciuri ne așteaptă sâmbătă și duminică în fotbalul județean. Juniorii încep de la ora 16:00, iar seniorii de la ora 18:00, cu unele excepții. Oficialii delegați și programul conform AJF Satu Mare:

Liga 4 Elite (etapa 16)

Sâmbătă, 5 mai

• Doba – Carei (13:00, 15:00, O. Șovre, C. Danșa, R. Pascu, Z. Pataki)

• Certeze – Beltiug (A. Hariș, D. Orha, S. Nagy, C. Matei)

• Moftinu Mic – Negrești (restanță, O. Mazilu, S. Neichi, O. Șovre, C. Danșa)

Duminică, 6 mai

• Babța – Dorolț (F. Chiș, T. Iuhasz, A. Ilieș, Ghe. Niță)

• Orașu Nou – Micula (Ș. Bathory, L. Lukacs, D. Bonțidean, S. Cseh)

