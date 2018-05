Xavi Hernandez (38 de ani) şi-a prelungit contractul cu Al Saad pentru încă două sezoane, astfel că va mai sta pe teren până la 40 de ani, informează clubul pe pagina de Twitter.

"Sunt bucuros că voi continua să fac parte încă doi ani din familia lui Al Sadd", a spus Xavi, conform sursei citate. În actualul sezon, Xavi a evoluat în 24 de jocuri oficiale. Spaniolul a marcat şase goluri şi a pasat decisiv în opt rânduri. La Al Saad evoluează şi Hamroun, fost jucător la Oţelul Galaţi şi FCSB.

