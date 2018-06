CS Universitatea Craiova a anunţat că a semnat un contract valabil pentru un an de zile cu goalkeeperul italian Mirko Pigliacelli, cu opţiune de prelungire pentru încă doi ani. Pigliacelli a fost dorit şi în iarnă de Craiova, dar a preferat să joace la Pro Vercelli, echipă cu care a retrogradat în Serie C.

Pigliacelli a sosit încă de marţi în cantonamentul Ştiinţei din Austria şi a efectuat vizita medicală şi câteva antrenamente alături de colegii săi. Alături de Pigliacelli, antrenorul cu portarii al Craiovei, Mario Capece, îi mai are sub comandă pe tinerii: Laurenţiu Popescu,