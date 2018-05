Lituania vrea sa adere la zona euro in 2015, a anuntat seful Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, fiind ultimul stat baltic care ar putea adopta moneda unica, dupa Estonia in 2011 si Letonia in 2014. “Autoritatile lituaniene si-au exprimat intentia de a...

Daily business, 28 Ianuarie 2014