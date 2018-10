Thierry Henry este noul antrenor al echipei AS Monaco. Clubul a făcut anunţul pe pagina oficială de Instagram, iar fostul secund al naţionalei Belgiei a confirmat mutarea printr-un mesaj postat pe reţelele sociale.

"Sunt foarte mândru să vă anunţ că am acceptat oferta celor de la AS Monaco. Am primit câteva oferte tentante în ultima perioadă, dar acest club are un loc special în inima mea. Sunt foarte nerăbdător să încep munca la echipă", a scris Henry.

Monaco are un parcurs dezastruos în acest an. După nouă etape, ocupă locul 18 în Ligue 1, loc de baraj, cu doar şase puncte. Nantes, echipa lui Tătăruşanu, se află... citeste mai mult

