Organizatorii turneului Premier 5 de la Roma au anunţat, miercuri, că Serena Williams nu va juca la ediţie 2018 a turneului. Americanca în vârstă de 36 de ani ar urma astfel să ajungă la Rolamd Garros fără turneu pregătitor disputat pe zgură, întrucât retragerea de la Roma vine după un alt abandaon, la Madrid.

We are so sad to announce that @serenawilliams, a 4-time Champion in Rome, has withdrawn from #ibi18. citeste mai mult