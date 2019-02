Diogo Salomao (30 de ani) este, oficial, jucătorul celor de la Al-Hazem, echipa antrenată de Daniel Isăilă în Arabia Saudită. Noul club al portughezului a oficializat mutarea prin intermediul reţelelor de socializare.

”Sunt foarte fericit pentru acest nou pas în cariera mea, o nouă provocare, şi sper să nu dezamăgesc. Voi da mereu tot ce am mai bun pentru a ajuta clubul să îşi îndeplinească obiectivele, dar şi pentru a-mi atinge obiectivele personale. Aventura arabă începe!", a scris Salomao pe pagina sa de Instagram.

