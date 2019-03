Claudio Ranieri (67 de ani) a fost prezentat oficial de AS Roma, la 24 de ore de la demiterea lui Eusebio Di Francesco. Fostul antrenor a fost dat afară după eşecul cu 0-3 din derby-ul cu Lazio şi eliminarea din optimile Ligii Campionilor. Roma a cedat cu 3-1 în returul cu Porto, astfel că a părăsit competiţia continentală.

Ranieri va rămâne la echipă până la finalul sezonului, iar în funcţie de rezultatele echipei va fi păstrat sau nu. După 26 de etape, AS Roma ocupă locul 5 în Serie A, cu 44 de puncte. Inter se află pe locul 4, loc de Liga Campionilor, cu trei puncte avans.

Ranieri a mai antrenat-o pe AS Roma între 2009 şi 2011, după care a plecat...

