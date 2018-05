Kamer Qaka (23 de ani) a fost prezentat oficial la FCSB. Vicecampioana României a anunţat transferul pe pagina oficială de Facebook. Mijlocaşul albanez a oferit prima reacţie după ce şi-a pus semnătura pe un contract valabil cinci ani cu FCSB.

"Sunt foarte fericit că am semnat cu cel mai mare club din România. Sper din tot sufletul să am evolutii bune şi să am parte, alături de noii mei colegi, de bucurii foarte mari şi de cât mai multe trofee. Abia aştept să începem pregătirea şi să joc primul meu meci în tricoul roş-albastru", a spus Qaka, conform site-ului FCSB.

