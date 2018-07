Paulinho (29 de ani) se va întoarce în China, la Guangzhou Evergrande, după un singur sezon petrecut la Barcelona, conform El Mundo Deportivo. Brazilianul a fost cedat sub formă de împrumut, dar chinezii îl pot cumpăra după un singur sezon, în schimbul a 50 de milioane de euro.

Paulinho a mai jucat pentru Guangzhou între 2015 şi 2017, reuşind să câştige două titluri, Cupa Chinei, două Supercupe ale Chinei şi Liga Campionilor Asiei. Brazilianul a adunat 49 de meciuri în tricoul Barcelonei, reuşind să marcheze 9 goluri. Noul salariu al lui Paulinho va fi de 15 milioane de euro pe an.

