Liverpool a anunţat primul transfer după înfrângerea din finala Ligii Campionilor, 3-1 în dauna Realului. Brazilianul Fabinho a fost prezentat oficial de gruparea de pe Anfield pe reţele de socializare. Mijlocaşul defensiv adus de la AS Monaco e văzut drept înlocuitorul perfect pentru Emre Can, care nu şi-a prelungit contractul şi cel mai probabil va semna cu Juventus Torino.

