Plecat de la Dinamo după ce în ultimul sezon a fost împrumutat la Sepsi Sfântu Gheorghe, Patrick Petre (21 de ani) este noul jucător al celor de la Politehnica Iaşi. Anunţul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului din Copou.

”Petre a evoluat în sezonul trecut, sub formă de împrumut, la Sepsi Sf. Gheorghe, marcând un gol, în cele 27 de partide disputate. În Liga 1, el mai are 2 reuşite, ambele în tricoul lui Dinamo.

Astăzi, el a fost transferat definitiv de la Dinamo Bucureşti, semnând cu Politehnica un contract valabil pe un an, cu drept de prelungire pe încă un sezon. Îi urăm bun venit şi multe... citeste mai mult

