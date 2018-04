Cei de la FC Botoşani l-a achiziţionat pe internaţionalul saudit Naif Hazazi, atacant ce a semnat până în vară, cu opţiune de prelungire a contractului. Arabia Saudită va juca meciul inaugural al Campionatului Mondial în compania ţării gazdă, Rusia.

Naif Hazazi, în vârstă de 29 de ani, a bifat 42 de partide în echipa naţională, pentru care a marcat de 10 ori, iar ultimul club pentru care a evoluat este Al Taawon, unde joacă acum Adi Popa.

"E un jucător pe care l-am urmărit. În testul cu Bucovina Rădăuţi mi-a plăcut cum s-a mişcat. Are clar viziune în joc, are atitudine, are calităţi. Sper ca să ne ajutăm reciproc în îndeplinirea obiectivelor. El a semnat până în vară... citeste mai mult