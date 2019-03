Iker Casillas şi-a stabilit destinul. Legendarul portar a semnat prelungirea contractului cu echipa campioană a Portugaliei, Porto. Miercuri, 20 martie, alături de oficialii echipei Porto, Casillas a păşit pe gazonul stadionului Do Dragao acolo unde a anunţat: "Mintea mea este numai la Porto. O să îmi închei cariera aici şi o să reprezint valorile acestei echipe. După aceea, sincer, nu ştiu, sper să rămân mereu legat de fotbal".

"Când am ajuns aici mulţi au crezut că voi juca un an sau doi, apoi îmi voi încheia cariera. Am numai cuvinte de... citeste mai mult