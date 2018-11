Formula 1 anunţat oficial că oraşul Hanoi (Vietnam) va găzdui una dintre etapele "Marelui Circ" în sezonul 2020. Omul care conduce competiţia, Chase Carey, lămurit situaţia.

"Suntem foarte mândri să anunţăm această cursă, care va fi introdusă în 2020. Marele Premiu al Vietnamului este o realizare în ceea ce priveşte dorinţa noastră de a descoperi oraşe noi şi alte destinaţii", a spus Chase Carey, în cadrul unei conferinţe de presă.

