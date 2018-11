Clubul din MLS, New York City FC, a anunţat despărţirea de căpitanul şi vedeta echipei, David Villa. Atacantul spaniol va pleca de la gruparea din America la sfârşitul anului, atunci când îi va expira contractul.

"Experienţa mea aici a fost minunată. Mi-a oferit tot şi ca jucător, şi ca om şi ca familie. O să îmi amintesc mereu de această perioadă cu multă iubire. Inima mea rămâne aici şi o să fiu pentru totdeauna un suporter al echipei New York City FC", a spus cel poreclit "El Guaje (copilul)," potrivit site-ului oficial al clubului.

