Nu mai este niciun dubiu, Costică Buceschi va antrena Minaur Baia Mare din această vară, a anunţat oficial clubul pe site-ul oficial. Antrenorul o va avea colaboratoare pe Magdalena Kovacs. Împreună, cei doi au reuşit să câştige titlul în 2014 cu fosta echipă din Baia Mare, HCM.

Costică Buceschi revine practic acasă, după ce în ultimii 3 ani şi jumătate a mai pregătit echipa de junioare I a CSM Bucureşti, Dunărea Brăila şi Corona Braşov.

”Mă bucur că am reluat colaborarea dintre Clubul Sportiv Minaur Baia Mare şi antrenorul Costică Buceschi. Împreună cu tehnicianul băimărean am făcut ca Baia Mare să fie pe buzele tuturor. De asemenea, împreună am devenit capitala handbalului... citeste mai mult