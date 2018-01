Miercuri, 31 Ianuarie, 20:28

Zvonurile apărute în cursul zilei în presa din Anglia au devenit realitate în această seară: Nottingham Forrest, locul 15 în Championship, l-a împrumutat pe Costel Pantilimon de la Watford.

Românul a revenit marți la Watford după împrumutul la Deportivo La Coruna, dar oficialii echipei au luat decizia de a-l împrumuta din nou pe goalkeeper-ul de 31 de ani.

✍️ #NFFC are delighted to announce the double signing of Ashkan Dejagah and Costel Pantilimon.

➡️ https://t.co/uLY0d2kzk9 pic.twitter.com/e7Yiw4OjZW

— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 31, 2018 Pantilimon mai are contract... citeste mai mult