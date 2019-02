Theresa May

Premierul britanic Theresa May va putea să ajungă la o înţelegere cu Uniunea Europeană pentru a schimba părţile privind frontiera irlandeză, a declarat duminică secretarul Trezoreriei Marii Britanii, Liz Truss, relatează site-ul agenţiei Reuters.

„Sunt de părere că Theresa May poate obţine o înţelegere", a declarat aceasta.

Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au avertizat că ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără niciun acord riscă să conducă la organizarea unui referendum pe... citeste mai mult

