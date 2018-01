Sambata, 06 Ianuarie, 21:09

Barcelona a anunțat oficial transferul mijlocașului brazilian Philippe Coutinho (25 de ani) de la Liverpool, în schimbul sumei de 160 de milioane de euro.

Catalanii au publicat un anunț pe site-ul oficial în care informează că brazilianul a semnat pentru următorii cinci ani și jumătate și că va avea o clauză de reziliere în valoare de 400 de milioane de euro.

All the details on @FCBarcelona's new signing, @Phil_Coutinho!

#BeBarçahttps://t.co/Z95VV18J5e

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 ianuarie 2018 Suma de... citeste mai mult