Arsenal a finalizat marţi al patrulea transfer din mandatul lui Unai Emery. "Tunarii" l-au adus pe Lucas Torreira (22 de ani) de la Sampdoria.

30 de milioane de euro a plătit echipa din capitalia Angliei pentru tânărul mijlocaş care a făcut parte din lotul selecţionate Uruguayului la Camionatul Mondial. În Rusia, Torreira a bifat toate meciurile, în ultimele trei jucând chiar toate cele 90 de minute. Din această cauză, el se va alătura echipei antrenate de Emeri abia la începutul lunii august.



