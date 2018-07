Telenovela legată de o eventuală plecare a lui Mohamed Salah de la Liverpool la Real Madrid s-a încheiat, azi, 2 iulie 2018, în mod oficial! Liverpool a anunțat că atacantul egiptean de 26 de ani tocmai a semnat un contract de lungă durată cu trupa de pe Anfield.

Conform noii înțelegeri parafate între Salah și finalista UEFA Champions League, golgheterul Premier League va juca la Liverpool până în 2023! Un alt detaliu important din contract este acela că Salah nu are clauză de reziliere!

