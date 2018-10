Cel mai prost start de sezon din istoria lui AS Monaco i-a fost fatal lui Leonardo Jardim. Joi, monegascii au anunţat despărţirea de omul care a adus titlul în urmă cu două sezoane, iar cele mai mari şanse să-l înlocuiască le are Thierry Henry (41 de ani).

Deşi a făcut o muncă foarte bună, s-a încoronat campion în Ligue 1, a ajuns în semifinalele Ligii Campionilor şi a produs jucători vânduţi ulterior pe sute de milioane de euro, venezueleanul Leandro Jardim a rămas fără credit după ce a strâns doar o victorie în primele nouă etape din noul sezon şi a dus fosta campioană pe locul 18. Cu el plecat, şefii din Principat au o ţintă clară, Thierry Henry, iar mutarea are...