Magistrații de la Judecătoria Constanța au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile in cazul bărbatului implicat în accidentul de seara trecută, acesta fiind introdus în arestul IPJ Constanța.

Potrivit IPJ Constanța bărbatul a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice, concentrație de 1,90 mg/l în sânge.

În sarcina suspectului au fost reținute două infracțiuni, respectiv conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice și ultraj.

Persoana vătămată în accidentul... citeste mai mult