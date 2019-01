În data de 05.01.2019, în jurul orelor 19.30, un bărbat de 35 de ani a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanța, iar ajungând la sensul giratoriu de la intersecția cu strada Dezrobirii a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale, informează IPJ Constanța.

In urma cercetarilor, politistii rutieri constănțeni au descoperit faptul ca barbatul avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat (1,60 mg/l in sânge) si avea exercitiul dreptului de a conduce suspendat pentru săvârșirea unei fapte de aceeasi natura in noiembrie 2018, pe raza județului Tulcea.

Cu ocazia audierilor, bărbatul a declarat...