Magazinul eMAG anunță pentru astăzi oferte la mai multe categorii de produse cu ocazia campaniei Stock Busters. Printre acestea se află și reduceri la mașini de spălat. Iată câteva modele pe care să le cauți în lista de reducei eMAG mașini de spălat:

Masina de spalat rufe Arctic EF7100A+, 7 kg, 1000 rpm, Clasa A+, Alb. Sistemul distribuie uniform rufele in interiorul tamburului (recipientul in care sunt spalate rufele), diminuand vibratiile si zgomotul produs in timpul stoarcerii, pentru o functionare mai silentioasa. Poti folosi masina de spalat Arctic in orice moment al zilei. Speli... citeste mai mult