Simona Halep va semna în curând cu noul sponsor tehnic. Românca de 26 de ani are două oferte foarte importante, ambele depăşind două milioane de euro pe an.

Cele două firme care luptă cot la cot pentru a obţine semnătura finalistei de la Australian Open sunt Under Armour şi New Balance. E de aşteptat ca Simona să ia o decizie în următoarele zile, chiar înainte turneului de la Doha (12 - 17 februarie).

New Balance reprezintă mai multe jucătoare, printre care Sorana Cîrstea, Nicole Gibbs, Heather Watson, Misaki Doi, dar şi cu canadianul Milos Raonic. De cealaltă parte, Under Armour se poate lăuda cu fostul lider mondial, Andy Murray.

