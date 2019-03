Your first EURES job (YfEj) este un proiect european de mobilitate cu scopul de a pune în legătură angajatorii care întâmpină dificultăți în ocuparea unor posturi cu candidați calificați din întreaga Europă. Proiectul este destinat persoanelor cu vârsta între 18-35 ani, aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor din țările UE, Norvegia și Islanda. Durata este de 2 ani, între februarie 2019 și ianuarie 2021.

Persoanele interesate de Your first EURES job trebuie să contacteze consilierul local EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acesta îi poate oferi servicii de suport a mobilității. De asemenea, locurile de muncă vacante... citeste mai mult