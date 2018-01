Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din cadrul Consiliului Județean Cluj a participat în perioada 25-28 ianuarie 2018 la Târgul Internațional de Turism FESPO Zurich, cel mai important eveniment de profil din Elveția și unul dintre cele mai atractive târguri de turism din Europa.

,,Ceea ce ne dorim este ca prezența la aceste târguri de profil să determine o creștere semnificativă a numărului de turiști străini dornici să descopere ceea ce Clujul are mai frumos de oferit, mai ales în acest an în care sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe.

În cadrul ediției din acest an România a deținut,... citeste mai mult