Marti, 20 Martie, 19:08

Florin Lovin a vorbit despre situația lui Denis Alibec, pe care a încercat să-l ia de la FCSB sub formă de împrumut, însă Gigi Becali a refuzat toate ofertele pe care le-a primit.

"Eu am tot sperat că îi găsesc o variantă în altă parte. Cei de la Steaua nu au fost de acord cu o variantă de împrumut la ofertele primite", a spus Lovin, la Telekom Sport.

Ce spunea Becali în ianuarie: "Ieri am avut ofertă pentru Alibec: un milion de euro împrumut pentru 4 luni şi cu opţiune de cumpărare. Eu am dat 1,7 milioane pe el. Acum luam un milion pentru câteva luni.... citeste mai mult

acum 44 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Gazeta Sporturilor in