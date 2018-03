Duminica, 04 Martie, 20:42

Răzvan Raț (36 de ani) e liber de contract după despărțirea de Rayo Vallecano, iar înainte de a ajunge să se antreneze cu Dinamo a primit o ofertă și de la Academia Rapid, echipa de pe locul 3 din Liga a 4-a.

"Chiar am avut o discuție cu Daniel Niculae și am fost ofertat de a mă antrena la Academia Rapid. Am considerat totuși că ar trebui să mă antrenez cu o echipă care e în Liga 1, cu tot respectul pentru cei de la Academia Rapid. Eu sper ca Rapid să revină în primul rând ca nume, cred că e mai puțin important cine are palmaresul", a declarat Răzvan Raț la TV Digi Sport.

