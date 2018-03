Oferta Citroen pentru Rabla 2018

Pentru modelele cu emisii de CO₂ sub pragul de 130g/km prima de casare din Programul Rabla 2018 este de 6.500 de lei, în timp ce pentru modelele cu emisii de CO₂ sub 98g/km se acordă suplimentar un ecobonus în valoare de 1.000 de lei. Cele zece modele care se încadrează in Programul Rabla 2018 sunt: Citroën C1, Citroën C3, Noul SUV Citroën, C3 Aircross, Noul Citroën C-Elysée, Citroën C4 Cactus, Citroën C4 Picasso, Citroën Grand C4 Picasso, Citroën C5, Citroën Berlingo Multispace, Citroën Berlingo Furgon. Cel mai accesibil... citeste mai mult

acum 57 min. in Life, Vizualizari: 24 , Sursa: Adevarul in