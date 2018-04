Conducătoarea auto, în vârstă de 26 de ani, care la data de 12 aprilie, in jurul orelor 15.35, la intersecția bulevardul Ferdinand cu str Mihai Viteazul, in dreptul imobilului cu nr. 17, a intrat in coleziune cu doua auto oprite la semafor, ulterior părăsind locul accidentului fără încuviințarea organelor de politie, s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

