La data de 19.10.2016, ora 18:00, o patrula din cadrul Politiei Orasului Ianca a oprit in trafic, pe DN 2B, in orasul Ianca, autoturismul condus de catre un barbat, de 38 de ani, din municipiul Bucuresti. Politistii au efectuat verificari in bazele de...

Info Braila, 21 Octombrie 2016