Nouăsprezece judeţe se află sub atenţionare cod galben de ceaţă, marţi dimineaţă.

Marţi dimineaţă, Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare cod galben de ceaţă pentru judeţele Alba, Braşov, Harghita, Sibiu, Covasna, Braşov şi Mureş. De asemenea, sunt sub cod galben de ceaţă județele Buzău, Brăila, Ilfov, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu şi Călăraşi.

În aceste 14 judeţe, atenţionarea este în vigoare pânăla ora 11.00.

În acest interval, se va semnala ceaţă care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Izolat, se poate forma polei.

