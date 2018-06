Poliţiştii Biroului Rutier Turda cercetează un bărbat pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi cu permis necorespunzător.



La data de 9 iunie a.c., în jurul orei 22.50, poliţiştii Biroului Rutier Turda au identificat un bărbat, de 49 de ani, din comuna Săvădisla, judeţul Cluj, care conducea o autoutilitară pe raza localităţii Lita, pe D.C. 99, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o concentraţie de peste 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, poliţiştii au constatat că permisul de conducere prezentat era necorespunzător categoriei din care făcea parte autovehiculul condus.

În cauză se efectuează cercetări sub... citeste mai mult