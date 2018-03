Un șofer din Câmpia Turzii a fost implicat într-un accident produs pe o autostradă din Cehia, cel mai probabil din cauza condițiilor meteo. Autoturismul s-a răsturnat, iar șoferul a fost dus la spital, unde s-a constatat că avea o mână ruptă.



“Nu aveam viteză mare, aveam aproximativ 80-90 km/h, datorită faptului că era un vânt puternic și ploua, am derapat, am acroșat parapetul și m-am izbit de un parapet de beton, răsturnându-mă. Am crezut că o să mor, mi-am văzut moartea cu ochii, cu ultimele puteri am oprit motorul și m-am târât afară din mașină. Imediat șoferii din mașinile care au oprit la timp în spatele meu, au sunat la salvare.

