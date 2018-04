Un incident a avut loc de putin timp in Valea Ciorilor din Prundu Bargaului. Un copil de noua ani a fost lovit de un cal. Un copil de noua ani a intrat in coma dupa ce a fost lovit de un cal. Incidentul s-a petrecut in localitatea Prundu Bargaului, in...

Bistriteanul, 30 Mai 2011